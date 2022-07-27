Пляжи Одессы начинают зарастать сорняками (фото)

На многих одесских пляжах прорастает все больше кустов зеленой травы. И это в жарком июле, когда, если бы не война, был бы пик туристического сезона.

Сейчас же большая часть пляжей пустынна и из-за запрета отдыхать на них по причине минной опасности. Причем опасно как находиться на песке, так и купаться в воде. Время от времени волны приносят к берегу сорванные штормами противокорабельные мины. Их взрыв опасен как для находящихся в воде, так и для тех, кто на берегу из-за сильной взрывной волны. К тому же мины могут взрываться самопроизвольно.

Потому то и появилась к концу июля на одесских пляжах зеленая трава. Согласитесь, заросший сорняками Ланжерон в середине лета – явление для Одессы из ряда вон. Но война согнала с пляжей людей, и природа начинает брать свое.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на одесских пляжах начали появляться заборы из сетки.

А одесситы вместо морского берега перебираются для летнего отдыха в парки. Там и купаются и загорают.

Фото: «Культурометр», Григорий Блайда