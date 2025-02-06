Киевский районный суд города Одессы принял решение в отношении руководительницы Фонтанской территориальной громады Натальи Крупицы, избрав ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более девяти миллионов гривен.

Как передает телеграм-канал «Одесская Жизнь», информацию об этом обнародовал общественный деятель Сергей Колодяжный.

Третьего февраля главе громады выдвинули новое обвинение по делу, касающемуся берегозащитных работ в населенном пункте Крыжановка.

Расследование этого дела началось еще в 2013 году, когда Крупица руководила Крыжановским сельским советом.

Построенная тогда берегозащитная конструкция, буна, вызвала изменения в морских течениях, в результате чего на побережье Крыжановки и северной части Одессы начали накапливаться значительные объемы морской растительности.

Правоохранительные органы также предъявили подозрение Крупице и руководителю подрядной компании Галибу Асадову в присвоении государственных средств на сумму, превышающую 2,7 миллиона гривен.

Однако в октябре прошлого года Приморский районный суд Одессы оправдал обоих фигурантов дела, признав большинство доказательств недопустимыми. Единственным осужденным оказался инженер технического надзора, который заключил сделку со следствием и получил условный срок наказания.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор в отношении Крупицы и Асадова в апелляционной инстанции.

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