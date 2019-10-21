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Новости Одессы и Одесской области

Фильм, снятый на Одесской киностудии, будут подавать на Оскар

Фильм, снятый на Одесской киностудии, будут подавать на Оскар

Показы полнометражной украинской исторической драмы “Антон” стартуют в США на этой неделе.

Как сообщает пресс-служба Одесской киностудии, до конца года картина будет показана на конкурсах в Чикаго, Майами, Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. А посмотреть в кинотеатрах историческую драму “Антон” можно будет в залах Laemmly Glendale с 13 декабря в течение недели. Показы будут проходить 4 раза в день.

Как сообщает продюсер картины Мирза Давитая, в декабре этого года фильм “Антон” будут подавать на премию “Оскар” в категории General entry. Планируется, что кинолента будет представлена в 5 номинациях.

Сценарий фильма “Антон” написан по мотивам книги “Антон, его друг и русская революция”. Автор книги – потомок немецких колонистов, канадец Дэйл Эйслер. Он написал ее по воспоминаниям своего дяди, который стал прототипом главного героя – Антона. Это история о внутреннем взрослении тех, кто остается детьми. Действие происходит в 1919 году в немецкой колонии Гильдендорф, расположенной неподалеку от Одессы. Главные герои – мальчики Антон и Яков, которые становятся свидетелями трагической гибели многих людей. В ленте показаны настоящие батальные военные сцены, а на съемках было задействовано большое количество оружия и другого исторического реквизита.

Фильм снят в международной копродукции продюсерским центром “Инсайтмедиа”, Одесской киностудией, Georgian International Films (Грузия), кинокомпанией “Границу иллюстрации” (Литва) и “Ķrakovia Producciones” (Польша) при поддержке Госкино Украины и Грузинского национального киноцентра.

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