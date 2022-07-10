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Фигурист из Одессы поехал развлекать россиян на пару с женой Пескова

Фигурист из Одессы поехал развлекать россиян на пару с женой Пескова

Виктор Петренко, олимпийский чемпион, вице-президент Украинской федерации фигурного катания, поехал в Россию и там принял участие в ледовом шоу которое организовала жена Пескова.

Виктор Петренко – один из самых успешных фигуристов в истории Украины. Он дважды выигрывал Зимние Олимпийские игры, в 1988 и 1992 годах. На первых Петренко представлял команду СССР, на вторых — Объединенную команду.

В Украине он долго занимает должность вице-президента федерации фигурного катания. На момент вторжения России 24 февраля находился в стране. Публично своего отношения к вторжению Петренко на высказывал. Ограничился только постом в Instagram: «Нет войне».

Петренко написал нет войне и поехал развлекать россиян

Но в начале июля в России состоялось ледовое шоу бывшей российской фигуристки Татьяны Навки – супруги Дмитрия Пескова, являющегося пресс-секретарем президента россии Владимира Путина. В шоу Навки Петренко исполнил одну из ролей.

Федерация фигурного катания пока официально не отреагировала на действия своего вице-президента, но убрала его портрет со своей станицы в интернете.

Большую часть времени Виктор Петренко живет в США.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Украине создали сайт о погибших на войне спортсменах, среди которых есть одесситка.

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