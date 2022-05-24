В Украине создали сайт о погибших на войне спортсменах: среди них есть одесситка

Сайт создал Спортивный комитет Украины в память о погибших от рук рашистов спортсменах. Среди них погибшая от ракетного удара жительница Одессы Людмила Чернецкая.

Сайт называется «Ангелы спорта» и сейчас на нем рассказаны истории о 47 жертвах захватчиков.

Среди них как спортсмены, защищавшие свободу Украины с оружием в руках, так и мирные жертвы рашистских обстрелов. Среди погибших две совсем юных спортсменки из Мариуполя: 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко и 14-летняя тяжелоатлета Алина Перегудова.

Попала в скорбный список и одесситка Людмила Чернецкая, которая занималась бодибилдингом.

Она погибла 23 апреля в результате ракетного удара по одесской многоэтажке. Людмила была чемпионкой Одессы и вице-чемпионкой Южного региона по бодибилдингу.

Людмила Чернецкая погибла вместе с мужем Богданом. В момент взрыва они находились в своей квартире на четвертом этаже. Пара ждала ребенка.

Людмила занималась профессиональным бодибилдингом до 2017 года. Достигнув результатов, по словам тренера, она по спорту не ушла, но уже тренировалась для себя.

Всего в тот день, 23 апреля, при взрыве ракеты погибли 7 человек.