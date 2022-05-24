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В Украине создали сайт о погибших на войне спортсменах: среди них есть одесситка

В Украине создали сайт о погибших на войне спортсменах: среди них есть одесситка

Сайт создал Спортивный комитет Украины в память о погибших от рук рашистов спортсменах. Среди них погибшая от ракетного удара жительница Одессы Людмила Чернецкая.

Сайт называется «Ангелы спорта» и сейчас на нем рассказаны истории о 47 жертвах захватчиков.

Среди них как спортсмены, защищавшие свободу Украины с оружием в руках, так и мирные жертвы рашистских обстрелов. Среди погибших две совсем юных спортсменки из Мариуполя: 11-летняя гимнастка Екатерина Дьяченко и 14-летняя тяжелоатлета Алина Перегудова.

Попала в скорбный список и одесситка Людмила Чернецкая, которая занималась бодибилдингом.

Она погибла 23 апреля в результате ракетного удара по одесской многоэтажке. Людмила была чемпионкой Одессы и вице-чемпионкой Южного региона по бодибилдингу.

Людмила Чернецкая погибла вместе с мужем Богданом. В момент взрыва они находились в своей квартире на четвертом этаже. Пара ждала ребенка.

Людмила Чернетская с мужем Богданом

Людмила занималась профессиональным бодибилдингом до 2017 года. Достигнув результатов, по словам тренера, она по спорту не ушла, но уже тренировалась для себя.

Всего в тот день, 23 апреля, при взрыве ракеты погибли 7 человек.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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