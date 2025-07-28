Ключевые моменты:

Бронза чемпионата мира-2025 — первая личная награда Алины Комащук на этом уровне.

Победила соперниц из Германии, Китая, Японии и Франции.

Уступила в полуфинале польской спортсменке Зузанне Цеслар.

Медаль стала третьей наградой для Украины на турнире в Тбилиси.

Олимпийская чемпионка Парижа Алина Комащук завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Это первая индивидуальная награда спортсменки на мировом первенстве, ранее она трижды поднималась на пьедестал в командных соревнованиях.

32-летняя представительница школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец» начала турнир с 1/32 финала, где уверенно победила Элизабет Гетте из Германии (15:7). Затем последовали победы над Фу Ин из Китая (15:6), действующей чемпионкой мира Мисаки Эмурой из Японии (15:12) и двукратной олимпийской вице-чемпионкой Сарой Бальцер из Франции (15:7).

В полуфинале Алина уступила польке Зузанне Цеслар (12:15), завершив турнир на третьем месте.

Ранее Алина Комащук впервые в своей карьере взошла на личный пьедестал чемпионата Европы по фехтованию, добыв серебряную медаль.

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