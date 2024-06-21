Сегодня на Евро-2024 играют Украина и Словакия: состав сборной, когда и где смотреть

Сегодня на Евро-2024 играют Украина и Словакия: состав сборной, когда и где смотреть

Сегодня, 21 июня, в Дюссельдорфе сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024 против команды Словакии. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Матч Словакия — Украина состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе «Дюссельдорф Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

В список попали все 26 футболистов, в том числе недавно восстановившийся от травмы Виталий Миколенко, сообщила Украинская ассоциация футбола.

игроки

Сегодняшний поединок сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Словацкая команда сыграет в синем.

Рассудит игру команд английская бригада арбитров во главе с опытным Майклом Оливером.

Где смотреть футбол Словакия – Украина

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на платном сервисе MeGoGo, который транслирует все матчи турнира.

Также игры украинской сборной будут доступны для просмотра бесплатно на региональных каналах “Суспильного”, включая “Суспильне Одесса” и “Суспильне Киев”, через цифровое телевидение T2 и кабельные сети.

Напомним, в первом туре Украина проиграла Румынии со счетом 0:3. Украинская сборная оказалась в затруднительном положении, имея ноль очков, ноль голов.

Свой следующий матч в рамках Евро-2024 сборная Украины проведет против сборной Бельгии. Игра состоится 26 июня и начнется в 19:00.

 

 

 

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