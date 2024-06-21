Сегодня на Евро-2024 играют Украина и Словакия: состав сборной, когда и где смотреть

Сегодня, 21 июня, в Дюссельдорфе сборная Украины проведет свой второй матч группового раунда Евро-2024 против команды Словакии. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.
Матч Словакия — Украина состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе «Дюссельдорф Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
В список попали все 26 футболистов, в том числе недавно восстановившийся от травмы Виталий Миколенко, сообщила Украинская ассоциация футбола.
Сегодняшний поединок сборная Украины проведет в желтом комплекте формы. Словацкая команда сыграет в синем.
Рассудит игру команд английская бригада арбитров во главе с опытным Майклом Оливером.
Где смотреть футбол Словакия – Украина
Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на платном сервисе MeGoGo, который транслирует все матчи турнира.
Также игры украинской сборной будут доступны для просмотра бесплатно на региональных каналах “Суспильного”, включая “Суспильне Одесса” и “Суспильне Киев”, через цифровое телевидение T2 и кабельные сети.
Напомним, в первом туре Украина проиграла Румынии со счетом 0:3. Украинская сборная оказалась в затруднительном положении, имея ноль очков, ноль голов.
Свой следующий матч в рамках Евро-2024 сборная Украины проведет против сборной Бельгии. Игра состоится 26 июня и начнется в 19:00.