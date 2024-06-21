Сьогодні на Євро-2024 грають Україна та Словаччина: склад збірної, коли і де дивитись

Сьогодні на Євро-2024 грають Україна та Словаччина: склад збірної, коли і де дивитись

Сьогодні, 21 червня, у Дюссельдорфі збірна України проведе свій другий матч групового раунду Євро-2024 проти команди Словаччини. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Матч Словаччина – Україна відбудеться в п’ятницю, 21 червня, на стадіоні “Дюссельдорф Арена”. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

До списку потрапили всі 26 футболістів, зокрема Віталій Миколенко, який нещодавно відновився від травми, повідомила Українська асоціація футболу.

гравці

Сьогоднішній поєдинок збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Словацька команда зіграє в синьому.

Розсудить гру команд англійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим Майклом Олівером.

Де дивитися футбол Словаччина – Україна

Пряма трансляція матчу в Україні буде доступна на платному сервісі MeGoGo, який транслює всі матчі турніру.

Також ігри української збірної будуть доступні для перегляду безоплатно на регіональних каналах “Суспільного”, включно з “Суспільним Одеса” і “Суспільним Київ”, через цифрове телебачення T2 і кабельні мережі.

Нагадаємо, у першому турі Україна програла Румунії з рахунком 0:3. Українська збірна опинилася в скрутному становищі, маючи нуль очок, нуль голів.

Свій наступний матч у рамках Євро-2024 збірна України проведе проти збірної Бельгії. Гра відбудеться 26 червня і розпочнеться о 19:00.

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