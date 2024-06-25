Евро-2024: где и когда смотреть матч Украина — Бельгия

26 июня в Штутгарте (Германия) национальная сборная Украины по футболу завершит групповой этап чемпионата Евро-2024 поединком против сборной Бельгии.

Матч Украина – Бельгия примет «Штутгарт Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Главным арбитром выступит 45-летний англичанин Энтони Тейлор.

Ориентировочные составы команд

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

За сборную Украины может не сыграть Виктор Цыганков, который получил повреждение перед матчем со Словакией.

Бельгия: Кастельс – Кастань, Вертонген, Фас, Теат – Онана, Тилеманс – Троссар, Де Брюйне, Доку – Лукаку.

Положение команд в турнирной таблице

Турнирная ситуация в группе неоднозначная: все четыре сборные набрали по 3 очка, однако у Украины худшая разница мячей (2–4). Поэтому команда Сергея Реброва находится на последней 4-й позиции.

Аналитики оценивают шансы Украины на выход в плей-офф в 57%.

В предыдущем туре Украина одолела сборную Словакии с голами Шапаренко и Яремчука (2:1). В свою очередь бельгийская команда одолела сборную Румынии. Обеим сборным нужна победа для гарантированного выхода в 1/8 финала.

Отметим, наша команда сыграет с бельгийцами впервые в своей истории. Соперники еще никогда не пересекались на поле даже в товарищеских матчах.

Где смотреть матч Украина – Бельгия

Поединок покажут региональные телеканалы «Суспильне», в том числе «Суспильне Одесса» в прямом эфире цифрового вещания T2. Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. Эксклюзивным транслятором поединка в сети остается сервис MEGOGO.

Кроме того, трансляция встречи «сине-желтых» и «красных дьяволов» будет доступна на канале «Футбол Первый» и в разделе «Спорт» по подпискам «Максимальная», «Оптимальная» и «Спорт».