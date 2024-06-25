Євро-2024: де і коли дивитись матч Україна – Бельгія

Євро-2024: де і коли дивитись матч Україна – Бельгія

У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе вирішальний матч групового турніру чемпіонату Євро-2024 . Підопічні Сергія Реброва визначать свою долю на першості в поєдинку проти Бельгії. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

26 червня у Штутгарті (Німеччина) національна збірна України з футболу завершить груповий етап чемпіонату Євро-2024 поєдинком проти збірної Бельгії.

Матч Україна – Бельгія прийме “Штутгарт Арена”. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:00.

Головним арбітром виступить 45-річний англієць Ентоні Тейлор.

Орієнтовні склади команд

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Зінченко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Яремчук

За збірну України може не зіграти Віктор Циганков, який отримав пошкодження перед матчем зі Словаччиною.

Бельгія: Кастельс – Кастань, Вертонген, Фас, Теат – Онана, Тілеманс – Троссар, Де Брюйне, Доку – Лукаку.

Положення команд у турнірній таблиці

Турнірна ситуація в групі неоднозначна: усі чотири збірні набрали по 3 очки, проте в України найгірша різниця м’ячів (2-4). Тому команда Сергія Реброва перебуває на останній 4-й позиції.

Аналітики оцінюють шанси України на вихід у плей-офф у 57%.

таблиця

 

У попередньому турі Україна здолала збірну Словаччини з голами Шапаренка та Яремчука (2:1). У свою чергу бельгійська команда здолала збірну Румунії. Обом збірним потрібна перемога для гарантованого виходу в 1/8 фіналу.

Зазначимо, наша команда зіграє з бельгійцями вперше у своїй історії. Суперники ще ніколи не перетиналися на полі навіть у товариських матчах.

Де дивитися матч Україна – Бельгія

Поєдинок покажуть регіональні телеканали “Суспільне”, зокрема “Суспільне Одеса” у прямому ефірі цифрового мовлення T2. Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. Ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі залишається сервіс MEGOGO.

Крім того, трансляція зустрічі “синьо-жовтих” і “червоних дияволів” буде доступною на каналі “Футбол Перший” і в розділі “Спорт” за передплатами “Максимальна”, “Оптимальна” і “Спорт”.

 

 

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