Еще ничего не решено: как закончился матч сборных Украины и Словакии на Евро-2024

Игра 2-го тура чемпионата по футболу Евро-2024 команд Словакия — Украина началась в 16:00 по киевскому времени в пятницу, 21 июня на стадионе «Дюссельдорф Арена» в городе Дюссельдорф.

Это был ключевой поединок, в котором нашей сборной критически важно было одержать победу т.к. в первом туре Украина проиграла Румынии со счетом 0:3 и ко второму туру уже находилась на грани вылета после группового этапа.

Результат матча Украина — Словакия

Сборная Украины победила в матче против сборной Словакии с минимальным преимуществом 2:1

Словаки активно начали матч и создали несколько опасных моментов у ворот Анатолия Трубина. Украинскому голкиперу пришлось спасать команду после ударов Лукаша Гараслина и Ивана Шранца.

На 18-й минуте матча подопечные Франческо Кальцоны открыли счет. Шранц головой замкнул подачу с левого фланга от Гараслина.

После пропущенного гола команда Сергея Реброва начала перехватывать инициативу и несколько раз опасно атаковала. Лучший шанс был на 34-й минуте, когда Александр Тимчик пробил в штангу с правого края штрафной.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе словаков, но уже в начале второго тайма украинцы сравняли счет. На 54-й минуте Николай Шапаренко в одно касание пробил в ближний угол после прострела от Александра Зинченко. Это первый гол украинцев на Евро-2024.

Украинцы продолжили давление, и на 80-й минуте Роман Яремчук, вышедший на замену, забил после паса от Шапаренко, обеспечив победу над словаками.

Положение в турнирной таблице

Таким образом, после второго тура интрига в группе сохраняется. Впереди игра Бельгии против Румынии, после которой Румыния может выйти в лидеры или же все команды сровняют очки. В таком случае судьба сборной Украины на Евро-2024 будет решаться после третьего тура в игре против сборной Бельгии.

Когда будет и где смотреть следующий матч сборной Украины

Свой следующий матч в рамках Евро-2024 сборная Украины проведет против сборной Бельгии. Игра состоится в среду, 26 июня в 19:00.

Трансляцию игры Украина — Словакия на Евро-2024 можно будет посмотреть на региональных каналах «Суспільного», в частности «Суспільне.Одеса». Канал транслируется бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях. Также Украина — Словакия на Евро-2024 покажет платный сервис MEGOGO. Он будет транслировать все 51 матча турнира.