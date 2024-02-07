Еще одна потеря: в Одесской области простятся с защитником, погибшим на Запорожском направлении

Завтра, 8 февраля, жители Шабовской громаді Белгород-Днестровского района Одесской области проводят в последний путь своего земляка – защитника Украины Вадима Партеку.
Как сообщили в Белгород-Днестровской районной военной администрации, 32-летний боец получил смертельное ранение 2 февраля в районе населенного пункта Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.
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«Жизненный путь Вадима Партеки, настоящего патриота, человека-воина, который добросовестно выполнял свой гражданский и военный долг, оборвался в результате получения ранения, несовместимого с жизнью. Защищая нашу Родину от российских оккупантов, проявляя стойкость и мужество в этой безжалостной борьбе, он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу, до последнего вздоха отстаивал территориальную целостность, неприкосновенность и независимость Украины»,
– отмечают в РВА.
Прощание с Героем состоится в четверг, 8 февраля, в 12:00, по адресу: с Шабо, ул. Центральная (Свято-Николаевская церковь).
Сегодня с погибшими на войне бойцами простились в Кодымской и Любашевской громадах Одесской области.