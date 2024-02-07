Еще одна потеря: в Одесской области простятся с защитником, погибшим на Запорожском направлении

Одесситов приглашают провести романтический вечер в библиотеке: интересно будет всем 14 февраля 2024 года Одесская национальная научная библиотека организовывает традиционную, шестую по счету Библионочь. Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа — от показа мод до мастер-классов. А для влюбленных пар устроят необычное романтическое свидание. Начало в 17 часов. ПОДРОБНЕЕ

Массированный удар по Украине 7 февраля: какие последствия (фото, видео) Утром 7 февраля россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Есть попадания в промышленные объекты. Разрушены жилые дома в Киеве и Николаеве. Сообщается о погибших и раненых, в Киеве под завалами многоэтажного дома есть люди. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 714-й: ВСУ провели спецоперацию у берегов Крыма Сегодня, 7 февраля 2024 года, начались семьсот четырнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Оккупанты продолжают интенсивные штурмы на Авдеевку и левобережье Днепра, при этом терпят значительные потери. ПОДРОБНЕЕ