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Ще одна втрата: на Одещині попрощаються із захисником, який загинув на Запорізькому напрямку

Ще одна втрата: на Одещині попрощаються із захисником, який загинув на Запорізькому напрямку

Завтра, 8 лютого, мешканці Шабовської громади Білгород-Дністровського району Одеської області проводять в останню путь свого земляка – захисника України Вадима Партеку.

Як повідомили у Білгород-Дністровській районній військовій адміністрації, 32-річний боєць отримав смертельне поранення 2 лютого в районі населеного пункту Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.

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«Життєвий шлях Вадима Партеки, справжнього патріота, людини-воїна, яка сумлінно виконувала свій громадянський і військовий обов’язок, обірвалася внаслідок отримання поранення, несумісного з життям. Захищаючи нашу Батьківщину від російських окупантів, виявляючи стійкість і мужність у цій безжальній боротьбі, він до кінця залишався вірним військовій присязі та українському народу, до останнього подиху відстоював територіальну цілісність, недоторканність та незалежність України»,

– зазначають у РВА.

Боєць Вадим Партека з Одеської області

Прощання з Героєм відбудеться у четвер, 8 лютого, о 12:00 за адресою: з Шабо, вул. Центральна (Свято-Миколаївська церква).

Сьогодні з загиблими на війні бійцями попрощалися у Кодимській та Любашівській громадах Одеської області.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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