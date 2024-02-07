Ще одна втрата: на Одещині попрощаються із захисником, який загинув на Запорізькому напрямку

Одеситів запрошують провести романтичний вечір у бібліотеці: цікаво буде всім 14 лютого 2024 року Одеська національна наукова бібліотека організовує традиційну, шосту за рахунком Бібліоніч. На відвідувачів чекає насичена розважальна програма – від показу мод до майстер-класів. А для закоханих пар влаштують незвичайне романтичне побачення. Початок о 17 годині. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Масований удар по Україні 7 лютого: які наслідки (фото, відео) Вранці 7 лютого росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Є влучання в промислові об’єкти. Зруйновано житлові будинки в Києві та Миколаєві. Повідомляється про загиблих та поранених, у Києві під завалами багатоповерхового будинку є люди. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна, день 714-й: ЗСУ провели спецоперацію біля берегів Криму За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Вночі росіяни випустили 15 “Шахедів”. Було знищено 12 із них. Рано-вранці 7 лютого 2024 року російські агресорі завдали комбінованого повітряного удару по українських містах. Для ЧИТАТИ БІЛЬШЕ