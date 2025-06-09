Начавшийся дождь не помешал вражеским ударным беспилотникам приблизиться к Одессе с моря. Воздушная тревога была объявлена в 0:38. Примерно через полчаса началась атака.

Мэр города Геннадий Труханов призвал жителей города беречь себя:

— Одесса, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Город под атакой ударных беспилотников! — такое сообщение появилось в его социальных сетях.

По данным мониторинговых каналов, город с разных сторон атаковали несколько групп дронов. О масштабе атаки говорит количество мощных взрывов – они звучали один за другим.

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Одесские телеграммы каналы сообщают, что по предварительной информации, один из российских дронов попал по роддому. Вспыхнул пожар. Других подробностей пока нет.

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В роддоме, предварительно, обошлось без пострадавших. Но в результате удара в городе разрушается, также сообщается в пострадавших в других местах.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за развитием ситуации и информировать своих читателей о ходе этой атаки.

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