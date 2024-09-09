«еОселя» на Одесчине: известно количество людей, воспользовавшихся льготной программой

На сегодня программой «еОселя» в Одесской области уже воспользовались 277 человек. Ею активно пользуются военнослужащие, правоохранители и другие категории граждан, которым Одесская областная администрация компенсирует льготную процентную ставку. Благодаря этому, защитники и другие участники программы могут приобрести жилье в кредит без уплаты процентов. Об этом сообщили в Одесской ОВА.
Программа «еОселя» стартовала в 2022 году, предлагая кредиты на жилье под 3-7% на срок до 20 лет. Для защитников региона кредит предоставляется на беспроцентных условиях, что делает его доступным для большинства участников. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.
Среди банков, которые поддерживают программу, — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Сенс Банк. Ежегодно увеличивается и количество жилых комплексов, которые присоединяются к этой программе, предоставляя участникам широкий выбор для приобретения жилья.
Где искать информацию о программе «еОселя»
За более подробной информацией можно обращаться по телефонам:
- 048-7189-242,
- 048-7189-360.
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