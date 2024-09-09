Новости Одессы и Одесской области

«еОселя» на Одесчине: известно количество людей, воспользовавшихся льготной программой

«еОселя» на Одесчине: известно количество людей, воспользовавшихся льготной программой

На сегодня программой «еОселя» в Одесской области уже воспользовались 277 человек. Ею активно пользуются военнослужащие, правоохранители и другие категории граждан, которым Одесская областная администрация компенсирует льготную процентную ставку. Благодаря этому, защитники и другие участники программы могут приобрести жилье в кредит без уплаты процентов. Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Программа «еОселя» стартовала в 2022 году, предлагая кредиты на жилье под 3-7% на срок до 20 лет. Для защитников региона кредит предоставляется на беспроцентных условиях, что делает его доступным для большинства участников. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.

Среди банков, которые поддерживают программу, — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Сенс Банк. Ежегодно увеличивается и количество жилых комплексов, которые присоединяются к этой программе, предоставляя участникам широкий выбор для приобретения жилья.

Где искать информацию о программе «еОселя»

За более подробной информацией можно обращаться по телефонам:

  • 048-7189-242,
  • 048-7189-360.

Читайте также: Кто возместит украинцам убытки за испорченную технику во время войны

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua