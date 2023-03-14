Кто возместит украинцам ущерб за испорченную технику во время войны

С начала масштабных отключений света в редакцию часто обращались читатели с вопросом: «возместят ли украинцам во время войны сгоревшую из-за перепадов напряжения технику?». Около месяца мы пытались найти ответ. Что удалось выяснить, читайте в нашем материале.

Понятно, что с началом массовых отключений света (согласно графику), украинцы стали прислушиваться к советам энергетиков и пытаются соблюдать их рекомендации. Но есть и экстренные отключения света, которые происходят внезапно и по разным причинам (произошла авария, ракетный обстрел и так далее). Или бывает так, что свет согласно графику есть, но через несколько минут его выключили, а за это время люди уже включили бытовые устройства. Кроме этого многие пожилые люди до сих пор пользуются старой техникой, которой более 20 лет. А она не всегда выдерживает напряжение и прочие перебои света. Чтобы узнать, действует ли во время войны право защиты потребителей, у которых из-за перепадов напряжения сгорела бытовая техника, мы задали вопросы нескольким государственных организациям.

Что юрист советует делать и к кому обращаться

Первый запрос с вопросами мы отправили специалистам Бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области. И сразу получили ответ от юриста Захаровского бюро правовой помощи Раздельнянского местного центра Натальи Заболотной:

«Если, по вашему мнению, причиной выхода из строя электроприбора является низкое или высокое напряжение в сети при включении электроэнергии, следует обращаться к оператору системы распределения электроэнергии. Порядок рассмотрения таких обращений регламентирован Главой 13.3 Раздела XIII Кодекса систем распределения. Обращаться необходимо с письменной жалобой, в которой указать:

все известные обстоятельства (число месяц, время) произошедшего события;

какое имущество вышло из строя и сумму нанесенного ущерба.

Письмо нужно отправить почтовым отправлением с уведомлением о получении или путем заполнения соответствующей формы на сайте предприятия. Составляя заявление, имейте в виду, что сумма указанного ущерба должна быть обоснованной, то есть необходимым условием является наличие чека о приобретении товара или чека о стоимости ремонта, а также документа, подтверждающего причины причиненного ущерба. Установить причины выхода из строя электроприбора может сервисный центр, обслуживающий соответствующий тип товара. Вы как заявитель должны получить вывод такого центра самостоятельно, то есть за собственные средства. Срок рассмотрения жалобы о возмещении ущерба составляет 30 дней. Компания обязана возместить ущерб потребителю нанесенный несоблюдением показателей качества электроэнергии. Однако если ДТЭК докажет, что они вызваны форс-мажорными обстоятельствами или возникли не по его вине, а по вине потребителя, такие убытки не возмещаются. В ответ потребителю предоставляются все подтверждающие материалы невиновности», — подробно объяснила Наталья.

Если вы уже столкнулись с такой ситуацией и хотите узнать больше о своих правах, обращайтесь за помощью в ближайшее бюро Бесплатной вторичной правовой помощи или звоните на горячую линию — 0 (800) 213-103.

Главный ответ НКРЭПУ: возместят ли ущерб потребителям

Следующий запрос с вопросами мы отправили в Центральный аппарат Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭПУ). Через некоторое время получили ответы, часть которых также ссылается на главу 13.3 раздела ХІІІ Кодекса системы распределения. Пояснив, что убытки, возникшие вследствие несоблюдения показателей качества электроснабжения, не возмещаются, если оператор системы распределения докажет, что они возникли при форс-мажорных обстоятельствах или возникли не по его вине, а по вине потребителя. Нам также поясняют, что в соответствии с главой 11.4 раздела Кодекса системы распределения, качество электроэнергии характеризуется физическими параметрами соответственно стандарту ДСТУ EN50160:2014 «Характеристики напряжения электроснабжения в электрических пределах общего назначения». Этот стандарт не распространяется при следующих условиях:

установление временного электроснабжения потребителей в результате аварии, во время технического обслуживания и строительных работ;

в случае, если установки или устройства сетью электроснабжения не соответствуют определенным стандартам или техническим условиям присоединения, установленным государственными органами власти;

в чрезвычайных ситуациях, в частности: погодные условия и другие природные бедствия, вмешательство третьих сторон, действия органов власти, во время забастовок на предприятиях (на поддержание законных требований), при форс-мажорах и дефиците мощности в результате внешних влияний.

Также требования Кодекса распределения и ДСТУ не распространяются во время применения мер регулирования потребления электроэнергии за счет вынужденного уменьшения величины потребления, мощности (аварийная разгрузка, применение графиков ограничений, аварийных и погодных отключений) и временных схем питания потребителей, вызванных повреждением сетей электроэнергии в результате военной агрессии российской федерации (нанесение ракетных ударов и другое).

Что это значит? Это значит, что во время войны и военного положения, по закону, нам не могут компенсироваться сгоревшую или сломанную из-за отключений света технику. Однако если вы уверены, что поломка произошла из-за других причин и в этом виноваты компания, распределяющая электроэнергию, подавайте соответствующее заявление на возмещение ущерба.

Что советуют делать в ДТЭК Одесские электросети

В ответе на наш запрос специалисты ДТЭК Одесские электросети объяснили, как действовать в ситуации, если ваша техника вышла из строя, и вы уверены, что это вена компании. Итак, вам необходимо написать заявление, указав в нем период времени, в который наблюдались перепады напряжения, перечень поврежденного имущества и документы, подтверждающие размер нанесенного ущерба.

С этим заявлением вас следует обратиться в ближайший Центр обслуживания клиентов ДТЭК или (адрес можно узнать по телефону 0 (800) 409-090) или отправить его на почту kanc-ooe@dtek.com.

Оператор системы распределения также может уточнить у клиента информацию о:

точки распределения, несоблюдение показателей качества электроснабжения, в которой привело к убыткам клиента;

ориентировочной даты и времени возникновения нарушения;

перечня имущества клиента, поврежденного или уничтоженного вследствие несоблюдения показателей качества электроснабжения;

суммы возмещения убытков, определяемых в соответствии со стоимостью замены поврежденного имущества с учетом замены или стоимости ремонта;

подтверждение размера ущерба (квитанции, чеки и прочие документы) и причины повреждения имущества.

Как вы уже поняли, данное обращение будет рассматриваться в течение 30 дней.

Что такое форс-мажор

Согласно закону Украины, ситуацией форс-мажора считаются чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, исключающие выполнение условий договора согласно закону. Это может быть терроризм, диверсии, вооруженное нападение, криминал, революция, мятеж, массовые беспорядки, введение комендантского часа, карантин, захват предприятия, забастовка, авария, взрывы, пожары, эмбарго, стихийные бедствия. Военная агрессия россии и введение военного положения, также является форс-мажорным обстоятельством.

Идите в районную администрацию

С соответствующим вопросам мы также обратились в Одесский горсовет. В пресс-службе мэрии нам подсказали, что по городской социальной программе есть оказание материальной помощи на приобретение бытовой техники для малообеспеченных слоев населения. За более детальной информацией нужно обратиться в районную администрацию.

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