«єОселя» на Одещині: відомо кількість людей, що скористалися пільговою програмою

Програма «єОселя» стартувала у 2022 році, пропонуючи кредити на житло під 3-7% на термін до 20 років. Для захисників регіону кредит надається на безвідсоткових умовах, що робить його доступнішим для більшості учасників. Мінімальний початковий внесок складає 20%.

Серед банків, які підтримують програму, – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та Сенс Банк. Щороку збільшується і кількість житлових комплексів, які приєднуються до цієї програми, надаючи учасникам ширший вибір для придбання житла.

Де шукати інформацію про програму «єОселя»

За більш детальною інформацією можна звертатися за телефонами:

048-7189-242,

048-7189-360.

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