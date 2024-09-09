«єОселя» на Одещині: відомо кількість людей, що скористалися пільговою програмою

На сьогодні програмою «єОселя» в Одеській області вже скористалися 277 осіб. Нею активно користуються військовослужбовці, правоохоронці та інші категорії громадян, яким Одеська обласна адміністрація компенсує пільгову відсоткову ставку. Завдяки цьому, захисники та інші учасники програми можуть придбати житло в кредит без сплати відсотків. Про це повідомили в Одеській ОВА.
Програма «єОселя» стартувала у 2022 році, пропонуючи кредити на житло під 3-7% на термін до 20 років. Для захисників регіону кредит надається на безвідсоткових умовах, що робить його доступнішим для більшості учасників. Мінімальний початковий внесок складає 20%.
Серед банків, які підтримують програму, – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та Сенс Банк. Щороку збільшується і кількість житлових комплексів, які приєднуються до цієї програми, надаючи учасникам ширший вибір для придбання житла.
Де шукати інформацію про програму «єОселя»
За більш детальною інформацією можна звертатися за телефонами:
- 048-7189-242,
- 048-7189-360.
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