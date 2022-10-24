Энергокризис: как в одесской Аркадии экономят электричество

Аркадия известна в Одессе как место отдыха и развлечений. Даже ракетные обстрелы не были помехой тамошним клубам заведениям. Тем более удивительно, как знаменитый район выглядит сейчас.

В одесских пабликах опубликовали видео на которых Аркадию не узнать: темные аллеи без уличного освещения, заведения не заманивают к себе яркой иллюминацией. Это тем удивительнее, что есть много свидетельств того, как в Одессе не очень усердно исполняют просьбы энергетиков и правительства сократить использование электричества, особенно в вечернее время.

Напомним, что Одесский регион, наряду с другими областями Украины, 22 октября подвергся массированному обстрелу ракетами и дронами-камикадзе со стороны россии. Вражеские власти ставят перед собой цель разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы оставить наш народ без света, тепла и воды.

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