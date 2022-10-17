Атака дронов: сотни населенных пунктов без света, одесситов просят экономить энергию

После утренней атаки оккупантов 17 октября, прекращена подача электроэнергии в сотни населенных пунктов Украины. Жителей страны просят экономить электричество с 17 до 22 часов.
Такую просьбу к украинцам высказал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.
Он сообщил, что российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях: Киевской, Днепропетровской и Сумской.
В результате сотни населенных пунктов оказались обесточенными.
Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования.
«И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы», — отметил премьер.
Ограничьте использование электроэнергии с 17 до 22 часов
В это время не использовать электроприборы, потребляющие много электрической мощности.
Самые энергозатратные бытоые приборы:
- электрообогреватели
- бойлеры
- кухонная электроплита
- микроволновка
- стиральная машина
- электрический духовой шкаф
- электрочайник (кофеварка)
- утюг
- посудомоечная машина
- кондиционер
- пылесос
Использовать эти устройства лучше до 17:00 и после 22:00. Экономя в это время электроэнергию и не нагружая электрические сети, можно уберечь себя и других жителей Украины от аварийных отключений.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что вечером в Одессе возможны отключения света, а также как этого избежать.
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