Атака дронов: сотни населенных пунктов без света, одесситов просят экономить энергию

После утренней атаки оккупантов 17 октября, прекращена подача электроэнергии в сотни населенных пунктов Украины. Жителей страны просят экономить электричество с 17 до 22 часов.

Такую просьбу к украинцам высказал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что российские террористы в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях: Киевской, Днепропетровской и Сумской.

В результате сотни населенных пунктов оказались обесточенными.

Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения. Каждый регион имеет план антикризисного реагирования.

«И просим украинцев ради стабилизации энергосистемы так же сплоченно и сознательно подойти к экономному потреблению электроэнергии. Особенно в пиковые часы», — отметил премьер.

Ограничьте использование электроэнергии с 17 до 22 часов

В это время не использовать электроприборы, потребляющие много электрической мощности.

Самые энергозатратные бытоые приборы:

электрообогреватели

бойлеры

кухонная электроплита

микроволновка

стиральная машина

электрический духовой шкаф

электрочайник (кофеварка)

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

пылесос

Использовать эти устройства лучше до 17:00 и после 22:00. Экономя в это время электроэнергию и не нагружая электрические сети, можно уберечь себя и других жителей Украины от аварийных отключений.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что вечером в Одессе возможны отключения света, а также как этого избежать.

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