Елка на Дерибасовской приобретает традиционные новогодние черты (фото)

На главной улице Одессы второй день идет продолжается установка новогодней елки.
«Ох, и трудная это работа!», – убедились мы, наблюдая за вторым днем творения зеленой праздничной мега-красавицы.
Вчера мы сообщали, что на Дерибасовской был установлен остов-каркас будущей елки. Сегодня кипят непростые работы с использованием спецтехники: в каждую «ячейку» каркаса вставляют живые сосны.
Сосны уложены на тротуаре, сам процесс завораживающе действует на прогуливающихся одесситов: на его фоне фотографируются. На фоне уложенных сосен, которые пока не заняли свои места на елке, – тоже.
Процесс довольно трудоемкий: и каждая сосна должна быть укреплена на своем месте, и хорошо держаться при этом, и эффект «пушистости» должен получиться. Люди трудятся, как говорится, «по полной». Работы начались с верха: там уже сосны установлены.
Вероятно, украшать нашу «вторую главную» елку Одессы будут уже только завтра.
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