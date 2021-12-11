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Елка на Дерибасовской приобретает традиционные новогодние черты (фото)

Елка на Дерибасовской приобретает традиционные новогодние черты (фото)

На главной улице Одессы второй день идет продолжается установка новогодней елки.
«Ох, и трудная это работа!», – убедились мы, наблюдая за вторым днем творения зеленой праздничной мега-красавицы.

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Вчера мы сообщали, что на Дерибасовской был установлен остов-каркас будущей елки. Сегодня кипят непростые работы с использованием спецтехники: в каждую «ячейку» каркаса вставляют живые сосны.

Ёлка на Дерибасовской, 2-й день творения3

Ёлка на Дерибасовской, 2-й день творения4

Сосны уложены на тротуаре, сам процесс завораживающе действует на прогуливающихся одесситов: на его фоне фотографируются. На фоне уложенных сосен, которые пока не заняли свои места на елке, – тоже.

Ёлка на Дерибасовской, 2-й день творения

Ёлка на Дерибасовской, 2-й день творения7

Процесс довольно трудоемкий: и каждая сосна должна быть укреплена на своем месте, и хорошо держаться при этом, и эффект «пушистости» должен получиться. Люди трудятся, как говорится, «по полной». Работы начались с верха: там уже сосны установлены.

Ёлка на Дерибасовской, 2-й день творения5

Ёлка на Дерибасовской, 2-й день творения6

Вероятно, украшать нашу «вторую главную» елку Одессы будут уже только завтра.

 

Ёлка на Дерибасовской, 2-й день творения8

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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