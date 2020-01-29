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Електронне посвідчення водія можна буде використовувати для реєстрації під час подорожей літаком і поїздом в Україні

Електронне посвідчення водія можна буде використовувати для реєстрації під час подорожей літаком і поїздом в Україні

Відповідну ініціативу Міністерства інфраструктури України підтримав Уряд України своїм рішенням сьогодні, 29 січня 2020 року.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Електронне посвідчення водія можна буде використовувати під час реєстрації для подорожі літаком і поїздом у внутрішньому сполученні.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Сьогодні ми зробили ще один маленький крок для зручності пасажирів у рамках великої реформи з цифровізації транспортних послуг. На засіданні Уряду підтримали впровадження експерименту: під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформленні багажу на внутрішніх авіарейсах для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток «ДіЯ» у смартфоні. Отже, електронне посвідчення водія можна буде використовувати під час реєстрації для подорожі літаком і поїздом у внутрішньому сполученні. Це дуже зручно, сучасно та позбавляє пасажирів зайвого клопоту, – заявив Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури наголосив, що дана новація сприятиме розбудові цифрових транспортних коридорів у внутрішньому сполученні, реалізації проекту «Цифрова держава» та буде зручною для мільйонів українських водіїв.

Фото: ZIK.UA

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