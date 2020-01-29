Електронне посвідчення водія можна буде використовувати для реєстрації під час подорожей літаком і поїздом в Україні

Про це повідомляє Урядовий портал.

Електронне посвідчення водія можна буде використовувати під час реєстрації для подорожі літаком і поїздом у внутрішньому сполученні.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Сьогодні ми зробили ще один маленький крок для зручності пасажирів у рамках великої реформи з цифровізації транспортних послуг. На засіданні Уряду підтримали впровадження експерименту: під час подорожі поїздом, а також в аеропортах під час реєстрації та оформленні багажу на внутрішніх авіарейсах для посвідчення особи пасажира можна буде використовувати електронне посвідчення водія через додаток «ДіЯ» у смартфоні. Отже, електронне посвідчення водія можна буде використовувати під час реєстрації для подорожі літаком і поїздом у внутрішньому сполученні. Це дуже зручно, сучасно та позбавляє пасажирів зайвого клопоту, – заявив Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури наголосив, що дана новація сприятиме розбудові цифрових транспортних коридорів у внутрішньому сполученні, реалізації проекту «Цифрова держава» та буде зручною для мільйонів українських водіїв.

Фото: ZIK.UA

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