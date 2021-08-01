Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открыт для проезда участок улицы Екатерининской возле Привоза – а куда денут цветочников? (видео)

В Одессе открыт для проезда участок улицы Екатерининской возле Привоза – а куда денут цветочников? (видео)

С субботы, 31 июля, одесская улица Екатерининская на участке вдоль рынка Привоз открыта для движения автотранспорта. Здесь завершены ремонтные работы и нанесена разметка.

Как сообщают в мэрии города, теперь общественный транспорт, маршруты которого проходят по данному участку, будет двигаться по выделенным полосам по обе стороны улицы.

Кроме того, с учетом активного пешеходного движения на данном участке здесь обустроили три пешеходных перехода с «островками безопасности», а на пересечении Новощепного ряда с Екатерининской установили дополнительный светофор.

Как заявил в ходе инспекции проведенных работ мэр Одессы Геннадий Труханов, это еще не конец работ: скоро здесь будут организованы пешеходные зоны, а на осень запланирована высадка деревьев вдоль дороги.

Кроме того, Труханов пообещал «навести порядок с цветочными павильонами».

Городской голова отметил, что часть павильонов, но уже в новом виде, останется на прежнем месте – вдоль тротуара, ближе к зданию торгового центра «Остров». А остальных цветочников городские власти планируют перевести на территорию рынка, о чем уже ведутся переговоры с владельцами Привоза.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе обновили дорожную разметку на недавно отремонтированном участке улицы Екатерининской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Здесь также появились специальные бордюры – делиниаторы и островки безопасности.

Читайте также: Квартал Екатерининской у Привоза: ремонт в разгаре, торговля бурлит.

Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить