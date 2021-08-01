В Одессе открыт для проезда участок улицы Екатерининской возле Привоза – а куда денут цветочников? (видео)

С субботы, 31 июля, одесская улица Екатерининская на участке вдоль рынка Привоз открыта для движения автотранспорта. Здесь завершены ремонтные работы и нанесена разметка.

Как сообщают в мэрии города, теперь общественный транспорт, маршруты которого проходят по данному участку, будет двигаться по выделенным полосам по обе стороны улицы.

Кроме того, с учетом активного пешеходного движения на данном участке здесь обустроили три пешеходных перехода с «островками безопасности», а на пересечении Новощепного ряда с Екатерининской установили дополнительный светофор.

Как заявил в ходе инспекции проведенных работ мэр Одессы Геннадий Труханов, это еще не конец работ: скоро здесь будут организованы пешеходные зоны, а на осень запланирована высадка деревьев вдоль дороги.

Кроме того, Труханов пообещал «навести порядок с цветочными павильонами».

Городской голова отметил, что часть павильонов, но уже в новом виде, останется на прежнем месте – вдоль тротуара, ближе к зданию торгового центра «Остров». А остальных цветочников городские власти планируют перевести на территорию рынка, о чем уже ведутся переговоры с владельцами Привоза.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе обновили дорожную разметку на недавно отремонтированном участке улицы Екатерининской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда. Здесь также появились специальные бордюры – делиниаторы и островки безопасности.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета, видео: Думская, 1