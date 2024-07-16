Отключения света в Одессе сегодня будут долгими: названа причина

Компания-регулятор НЭК «Укрэнерго» обновила информацию о стабилизационных отключениях света сегодня, 16 июля 2024 года, и новости весьма неутешительны: из-за возросшего дефицита энергии в течение суток будут действовать четыре очереди графиков отключений.
Как пояснили в «Укрэнерго», сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов, в результате чего дефицит энергии в системе увеличился.
«Действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток», – уточнили в компании.
Для потребителей это означает, что графики отключений однозначно затронут и «светло-серую» зону, то есть света может не быть более 12 часов в сутки.
Кроме того, сегодня в ряде областей Украины – Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской – применяются аварийные отключения (благо Одесскую область в данный список не включили).
Также сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением и возвратом оборудования в работу.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, по каким адресам в Одессе сегодня ведутся плановые работы ДТЭК. Они продлятся до 19:00 часов.