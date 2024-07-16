Отключения света в Одессе сегодня будут долгими: названа причина

Отключения света в Одессе сегодня будут долгими: названа причина

Компания-регулятор НЭК «Укрэнерго» обновила информацию о стабилизационных отключениях света сегодня, 16 июля 2024 года, и новости весьма неутешительны: из-за возросшего дефицита энергии в течение суток будут действовать четыре очереди графиков отключений.

Как пояснили в «Укрэнерго», сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов, в результате чего дефицит энергии в системе увеличился.

«Действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток», – уточнили в компании.

Для потребителей это означает, что графики отключений однозначно затронут и «светло-серую» зону, то есть света может не быть более 12 часов в сутки.

Кроме того, сегодня в ряде областей Украины – Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской – применяются аварийные отключения (благо Одесскую область в данный список не включили).

Также сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением и возвратом оборудования в работу.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, по каким адресам в Одессе сегодня ведутся плановые работы ДТЭК. Они продлятся до 19:00 часов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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