Отключения света в Одессе сегодня будут долгими: названа причина

Как пояснили в «Укрэнерго», сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов, в результате чего дефицит энергии в системе увеличился.

«Действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток», – уточнили в компании.

Для потребителей это означает, что графики отключений однозначно затронут и «светло-серую» зону, то есть света может не быть более 12 часов в сутки.

Кроме того, сегодня в ряде областей Украины – Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской – применяются аварийные отключения (благо Одесскую область в данный список не включили).

Также сообщается, что энергетики уже работают над восстановлением и возвратом оборудования в работу.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, по каким адресам в Одессе сегодня ведутся плановые работы ДТЭК. Они продлятся до 19:00 часов.