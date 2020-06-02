Двоє втекли, один травмований: в Одесі серед білого дня сталася стрілянина

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

В ході конфлікту на розі вулиць Марсельської та Добровольського, один з учасників отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани стегна. Для надання медичної допомоги постраждалого доставили до лікарні. При ньому було виявлено пістолет імовірно травматичної дії. Двоє інших учасників конфлікту з місця події втекли.

На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Наразі вживаються заходи по встановленню обставин події, а також усіх її учасників та їх місця знаходження.

Фото: ГУНП

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