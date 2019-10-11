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Новости Одессы и Одесской области

Дві теплопостачальні компанії Одеси очолили рейтинг боржників за газ – «Нафтогаз»

Дві теплопостачальні компанії Одеси очолили рейтинг боржників за газ – «Нафтогаз»

Місцеву владу попросили владнати ситуацію із боргами теплопостачальників.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

– Ми оновили перелік виробників тепла, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Кількість боржників за тиждень зменшилася на 31 підприємство, – зазначили у компанії.

Як зазначається, список включає 74 боржники при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) 1316 підприємств.

У таблиці, крім загального боргу підприємства, зазначена мінімальна сума, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.

Найменший рівень розрахунків у:

  • ОСББ Робоча 116Д (Дніпро),
  • Керуючої компанії КОІН (Одеса),
  • ТОВ УК Бриз (Одеса),
  • ТОВ ЕСКО-ЕКСПЕРТ (Київ).

– Щоб у нас були законні підстави постачати газ, тепловиробник має дотримуватись вимог законодавства і рівень його розрахунків не повинен опускатись нижче 90%. Не буває безвихідних ситуацій, будь-яку проблему можна вирішити. Ми просимо владу проблемних міст та селищ вжити негайних заходів щоб допомогти своїм тепловиробникам розрахуватись, – наголошує «Нафтогаз».

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри борги споживачів, опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно. Також у Держенергоефективності розповіли, як заощадити на комунальних послугах до 70%. Стало відомо й те, скільки платитимуть одесити за теплопостачання у 2019-2020 році.

Фото: report.if.ua

 

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