Дві теплопостачальні компанії Одеси очолили рейтинг боржників за газ – «Нафтогаз»

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

– Ми оновили перелік виробників тепла, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Кількість боржників за тиждень зменшилася на 31 підприємство, – зазначили у компанії.

Як зазначається, список включає 74 боржники при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) 1316 підприємств.

У таблиці, крім загального боргу підприємства, зазначена мінімальна сума, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.

Найменший рівень розрахунків у:

ОСББ Робоча 116Д (Дніпро),

Керуючої компанії КОІН (Одеса),

ТОВ УК Бриз (Одеса),

ТОВ ЕСКО-ЕКСПЕРТ (Київ).

– Щоб у нас були законні підстави постачати газ, тепловиробник має дотримуватись вимог законодавства і рівень його розрахунків не повинен опускатись нижче 90%. Не буває безвихідних ситуацій, будь-яку проблему можна вирішити. Ми просимо владу проблемних міст та селищ вжити негайних заходів щоб допомогти своїм тепловиробникам розрахуватись, – наголошує «Нафтогаз».

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри борги споживачів, опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно. Також у Держенергоефективності розповіли, як заощадити на комунальних послугах до 70%. Стало відомо й те, скільки платитимуть одесити за теплопостачання у 2019-2020 році.

Фото: report.if.ua