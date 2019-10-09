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Новости Одессы и Одесской области

Скільки одесити платитимуть за тепло: Держенергоефективності опублікувало тарифи

Скільки одесити платитимуть за тепло: Держенергоефективності опублікувало тарифи

Жителі Одеської області платитимуть 1167,88 грн/Гкал.

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

Зокрема там опублікували середньозважені тарифи на тепло в різних регіонах України. У порівнянні з минулим роком, середньостатистична гігакалорія подорожчала на 50-250 гривень, тобто приблизно на 5-15%.

Тарифи на опалення в Україні 2019-2020, по регіонах, для населення:

  • Київ: 1154 гривні
  • Вінницька область: 1412 гривень
  • Волинська область: 1527 гривень
  • Дніпропетровська область: 1379 гривень
  • Донецька область:  1198 гривень
  • Житомирська область: 1356 гривень
  • Закарпатська область: поки немає даних
  • Запорізька область: 1242 гривні
  • Івано-Франківська область: 1385 гривень
  • Київська область: 1389 гривень
  • Кіровоградська область:1535 гривень
  • Луганська область: 1437 гривень
  • Львівська область: 1426 гривень
  • Миколаївська область: 1394 гривні
  • Одеська область: 1167 гривень
  • Полтавська область: 1346 гривень
  • Рівненська область: 1641 гривня
  • Сумська область 1425 гривень
  • Тернопільська область: 1099 гривень
  • Харківська область: 1515 гривень
  • Херсонська область: 1688 гривень
  • Хмельницька область: 1465 гривень
  • Черкаська область: 1643 гривні
  • Чернівецька область: 993 гривні
  • Чернігівська область: 1471 гривня.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри борги споживачів, опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно. Також у Держенергоефективності розповіли, як заощадити на комунальних послугах до 70%.

Фото: ecoaction.org.ua

 

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