Скільки одесити платитимуть за тепло: Держенергоефективності опублікувало тарифи

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

Зокрема там опублікували середньозважені тарифи на тепло в різних регіонах України. У порівнянні з минулим роком, середньостатистична гігакалорія подорожчала на 50-250 гривень, тобто приблизно на 5-15%.

Тарифи на опалення в Україні 2019-2020, по регіонах, для населення:

Київ: 1154 гривні

Вінницька область: 1412 гривень

Волинська область: 1527 гривень

Дніпропетровська область: 1379 гривень

Донецька область: 1198 гривень

Житомирська область: 1356 гривень

Закарпатська область: поки немає даних

Запорізька область: 1242 гривні

Івано-Франківська область: 1385 гривень

Київська область: 1389 гривень

Кіровоградська область:1535 гривень

Луганська область: 1437 гривень

Львівська область: 1426 гривень

Миколаївська область: 1394 гривні

Одеська область: 1167 гривень

Полтавська область: 1346 гривень

Рівненська область: 1641 гривня

Сумська область 1425 гривень

Тернопільська область: 1099 гривень

Харківська область: 1515 гривень

Херсонська область: 1688 гривень

Хмельницька область: 1465 гривень

Черкаська область: 1643 гривні

Чернівецька область: 993 гривні

Чернігівська область: 1471 гривня.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри борги споживачів, опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно. Також у Держенергоефективності розповіли, як заощадити на комунальних послугах до 70%.

Фото: ecoaction.org.ua