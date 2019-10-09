Скільки одесити платитимуть за тепло: Держенергоефективності опублікувало тарифи

Жителі Одеської області платитимуть 1167,88 грн/Гкал.
Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.
Зокрема там опублікували середньозважені тарифи на тепло в різних регіонах України. У порівнянні з минулим роком, середньостатистична гігакалорія подорожчала на 50-250 гривень, тобто приблизно на 5-15%.
Тарифи на опалення в Україні 2019-2020, по регіонах, для населення:
- Київ: 1154 гривні
- Вінницька область: 1412 гривень
- Волинська область: 1527 гривень
- Дніпропетровська область: 1379 гривень
- Донецька область: 1198 гривень
- Житомирська область: 1356 гривень
- Закарпатська область: поки немає даних
- Запорізька область: 1242 гривні
- Івано-Франківська область: 1385 гривень
- Київська область: 1389 гривень
- Кіровоградська область:1535 гривень
- Луганська область: 1437 гривень
- Львівська область: 1426 гривень
- Миколаївська область: 1394 гривні
- Одеська область: 1167 гривень
- Полтавська область: 1346 гривень
- Рівненська область: 1641 гривня
- Сумська область 1425 гривень
- Тернопільська область: 1099 гривень
- Харківська область: 1515 гривень
- Херсонська область: 1688 гривень
- Хмельницька область: 1465 гривень
- Черкаська область: 1643 гривні
- Чернівецька область: 993 гривні
- Чернігівська область: 1471 гривня.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що попри борги споживачів, опалювальний сезон в Одесі розпочнеться вчасно. Також у Держенергоефективності розповіли, як заощадити на комунальних послугах до 70%.
Фото: ecoaction.org.ua