Что делать, если задержали или отменили рейс самолета?

Авиакомпании по всему миру вынуждены отменять рейсы из-за распространения COVID-19. Государства закрывают свои границы для путешественников, а члены экипажа и другие сотрудники авиакомпаний уходят на карантин.

Давайте разберемся, что делать, если произошла задержка или отмена рейса.

Что делать, если задержали рейс самолета?

Авиаперевозчик обязан предоставить бесплатное питание, освежающие напитки и возможность сделать два телефонных звонка, в случае задержки рейса на срок:

два часа на рейсах дальностью 1500 километров или менее (к примеру, из Киева до Риги или Софии)

три часа на рейсах дальностью от 1500 до 3500 километров (Париж, Милан, Лондон)

четыре часа для всех остальных от 3500 километров (Лос-Анджелес, Пекин)

Если задержка рейса превышает пять часов, пассажиры имеют право:

получить деньги за свой билет (в течение 7 дней)

выбрать другой рейс

получить разницу в цене, если понизится класс перелету (от 30% до 75% в зависимости от дальности перелета)

Если рейс откладывается на следующий день, то авиаперевозчик обязан предоставить пассажирам номера в гостинице, питание, а также обеспечить трансфер по маршруту аэропорт – отель – аэропорт.

Статья по теме: Как сэкономить на путешествии

Что делать, если отменили рейс?

В случае отмены рейса, пассажиры имеют право получить деньги за билет или выбрать другой рейс. Авиаперевозчик обязан при первой же возможности предложить пассажирам альтернативные маршруты для стыковочных рейсов. Пассажиры могут рассчитывать на отель, питание и трансфер.

Что касается денежной компенсации за отмену рейса, то пассажир имеет на нее право, если авиаперевозчик не сообщил об отмене рейса минимум за 2 недели до вылета:

250 € для рейсов до 1500 км

400 € для рейсов от 1500 до 3500 км

600 € для рейсов от 3500 км

Для получения компенсации за отмену рейса нужно оформить претензию к авиакомпании на сайте перевозчика. Претензию рассматривают довольно долго — до 90 дней.

Стоит отметить, что авиаперевозчик не обязан платить компенсацию, если рейс отменили в связи с чрезвычайными обстоятельствами или действием непреодолимой силы, которую нельзя было предотвратить.

В Правилах воздушных перевозок сказано, что чрезвычайными обстоятельствами считаются стихийные бедствия, пожары, наводнения, военные действия, страйки, а также действия государственных органов. Когда власти вводят карантин или ограничения из-за пандемии COVID-19, то авиаперевозчики обязаны подчиняться этим решениям. Они не могут это предотвратить, даже если примут все возможные меры. Поэтому отмена рейса в условиях пандемии может считаться чрезвычайным обстоятельством.

Как узнать, отменили рейс или нет?

Авиаперевозчик или его агент по продаже обязаны предупредить пассажиров о задержке, либо отмене рейса, не позднее чем за 3 часа до начала регистрации. Эту информацию высылают в СМС, либо по электронной почте. В уведомлении, как правило, содержится ссылка на сайт авиакомпании для выбора альтернативного рейса.

В случае чрезвычайных обстоятельств, авиаперевозчик имеет право отменить рейс без уведомления пассажиров. Не позднее, чем за 8 часов до вылета, информация об отмене рейса должна быть внесена в автоматизированную систему бронирования. Это значит, что ее можно будет увидеть на сайте авиакомпании или в специальных сервисах.

Как отследить рейс самолета?

Есть множество онлайн-сервисов, которые позволяют узнать местонахождение самолета. Вы сможете увидеть воздушное судно в реальном времени. Узнаете время взлета и посадки, а также статус полета.

Чтобы отследить рейс самолета, вам потребуется его номер. Если вы не знаете номер рейса, то можете посмотреть на сайте авиакомпании. Эта информация также доступна в приложении Flight Board (ссылка для iOS и Android).

Сервисы трекинга полетов работают примерно одинаково. В некоторых есть возможность отслеживать чартерные и частные рейсы:

Читайте также: Парковка в аэропорту Одессы — правила снова меняются?

Фото: Freepik