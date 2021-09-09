Когда больницу №3 вернут одесситам и кто поможет при инфаркте?

Больница №3 имени Алейниковой (рядом с парком Шевченко) — специализированное медучреждение, где на протяжении полувека бесплатно лечили заболевания сердца. В апреле прошлого года кардиологический корпус был полностью закрыт. И восстанавливать его городские власти пока не собираются.

С инфарктом надо ехать на Котовского

Решение о ликвидации городской больницы №3 путем его присоединения к больнице №5 горсовет принял в январе 2019 года. А с началом пандемии учреждение было перепрофилировано на лечение больных коронавирусом.

В больнице было 192 койко-места для кардиологических больных и работало единственное в городе отделение интенсивной терапии кардиопрофиля. Лечение пациенты с острым инфарктом миокарда здесь проходили в рамках программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Финансировалось оно из государственного бюджета.

561

человек

сможет получить помощь при инфаркте в этом году в Одессе.

Хотя в 2019 голу в городе было зафиксировано 1017 случаев острого инфаркта миокарда и 12 256 случаев ишемической болезни сердца.

На сегодняшний день в Одессе декларацию на лечение острых случаев инфаркта миокарда подписали только областная больница на поселке Котовского и частная клиника «Кардика Ассистанс» на территории больницы №10. В этом году по договору с НСЗУ областная больница за счет госбюджета сможет оказать помощь 384 пациентам, а «Кардика Асистанс» — 177 больным.

То есть фактически основным медучреждением, где сегодня готовы лечить людей с инфарктом, является больница на окраине Одессы. Транспортировка туда больных может занять до двух часов.

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Сердце подождет

Сегодня врачи-кардиологи, общественники, депутаты горсовета добиваются восстановления больницы. Но в скором будущем, судя по всему, их усилия успехом не увенчаются. Признавая, что с лечением сердечников в Одессе существуют проблемы, восстанавливать ликвидированную кардиологию на Лидерсовском бульваре горздрав планирует только после завершения пандемии коронавируса.

По словам вице-мэра Одессы Светланы Бедреги, курирующей вопросы медицины, в начале пандемии шли споры о том, какую именно больницу лучше переключить на лечение коронавирусных больных. Кардиологические корпуса на Лидерсовском бульваре показались оптимальным решением: это было лучше, чем лечить пациентов с коронавирусом в многопрофильных больницах на Молдаванке и Слободке. Так что и в ближайшей перспективе больница останется «ковидной».

Сейчас горздрав пытается смягчить проблему, создав три небольших сердечных отделения — по 40 коек — в больницах №1, 10, 11. Правда, по мнению специалистов, в небольших отделениях нет собственной реанимации, а установленные здесь ангиографы — аппараты для выявления патологии кровеносных сосудов — будут работать не только для диагностики больных с острым инфарктом, но и использоваться при других, плановых операциях. А это может привести к смертям пациентов, требующих неотложной помощи.

В то же время для изучения проблем кардиологии в горсовете собираются создать комиссию, в которую войдут депутаты, чиновники и эксперты.

С началом пандемии смертность от ишемической болезни сердца на Одесчине выросла на 26%. А объем кардиологической помощи в Одессе понизился в пять-восемь раз. Эксперты связывают это именно с закрытием кардиологических отделений в больнице возле парка Шевченко.

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