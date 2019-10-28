В одесской инфекционке открылось новое приемное отделение (фото)

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, отремонтированное отделение оборудовано несколькими входами и специальными боксами, чтобы разделить поток пациентов. Это помогает предотвратить перекрестное инфицирование больных.

Уже на этой неделе врачи займут свои кабинеты и будут принимать пациентов в новых помещениях европейского образца.

Городская инфекционная больница обслуживает не только одесситов, но и пациентов всей Одесской области.

В день больница принимает более 50 пациентов, за год – около 23 тысяч.

Поэтапный ремонт зданий инфекционной больницы идет с 2015 года – без остановки приема пациентов. Так, в октябре 2015 года были введены в эксплуатацию боксированный корпус для капельных и особо опасных инфекций на 65 коек и хозблок. Сейчас ведутся работы по капитальному ремонту старых зданий недействующих прачечной и пищеблока, на месте которых также появятся современные боксированные корпуса больницы. После ремонта в новые помещения будут переведены детские отделения из Валиховского корпуса, что позволит начать его поэтапный ремонт.

После перевода всех отделений «Циркульный корпус» больницы, который является памятником архитектуры национального значения, будет законсервирован до принятия решения с Минкультом по его использованию. В этом корпусе, который имеет сегодня большие помещения с высокими потолками, сложно обеспечить соответствие современным нормам приема инфицированных больных. А статус памятника ограничивает возможность его перепланировки.

Фото: Одесский горсовет