Два иностранных корабля столкнулись в Одесской области

Недалеко от порта в Одесской области на Дунае столкнулись два судна. Об этом стало известно из румынских СМИ.

На Дунае возле порта Рени Одесской области днем 14 апреля произошла авария. Столкнулись два судна, в результате чего одно из них получило пробоину.

Первое судно под флагом Коморских островов, перевозившее скот, столкнулось с румынским судном, которое перевозило удобрения, в частности сульфат аммония.

В результате столкновения последнее получило пробоину и начало набирать воду. Его отбуксировали к румынскому берегу.

Другое судно не получило повреждений и сейчас находится на рейде порта Рени. На месте работали представители администрации румынского порта Галац.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что недавно в Одесской области, на Дунае, возле морского вокзала Измаила, произошло столкновение сразу трех судов.

Тогда морское судно GALA A под флагом Панамы, стоя на якоре, навалилось на речное пришвартованное судно Liberty, которое в свою очередь столкнулось с катером «Пилигрим». Посмотреть фото и узнать подробности необычной аварии можно перейдя по этой ссылке.

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