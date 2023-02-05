В Одесской области затонуло иностранное судно (фото, видео)

Румынская баржа, предназначенная для перевозки зерна, затонула в порту Рени (Одесская область) 4 февраля во время загрузки. Люди при этом не пострадали.

Об инциденте сообщили в эфире румынской телекомпании StirileProTV.

На сайте телеканала опубликовано видео, на котором видно как из трюма не полностью затонувшей баржи выгружают мокрое зерно и сбрасывают его прямо в Дунай, рядом с судном.

По заявлению судовладельца, на барже было 860 тонн пшеницы. Во время продолжения грузовых работ экипаж обнаружил, что в трюм в районе машинного отделений поступает вода.

Отмечается, что моряки были бессильны что-то сделать, чтобы не дать барже затонуть. Сами люди при этом не пострадали.

Судно принадлежит компании из румынского города Констанца, побратима Одессы.