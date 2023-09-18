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Два белых льва поселились в Одессе на Пастера (фотофакт)

Два белых льва поселились в Одессе на Пастера (фотофакт)

Ничего себе!.. На одесской улице Пастера поселились… два белых льва. Грозные царственные особы охраняют теперь вход в заведение без вывески. Ну, разве что прочитали мы на закрытых воротах: «Скоро буду»…

Вывеска в Одессе на Пастера

Львы мощные, созданы «под старину», еще и с шарами угрожающе играют.

Белые львы в Одессе на Пастера-3

Напомним: лев с шаром имеет свою символику, олицетворяющую силу и мудрость; его воспринимают как неприступного часового и доблестного защитника.

Впечатляет и оскал (о, какие зубки!), и размер новых скульптур. Расположены они на небольших постаментах. Если бы постаменты были выше, то и новые скульптуры, по-видимому, еще более поражали бы прохожих.

Белые львы в Одессе на Пастера-5
Белые львы в Одессе на Пастера
Белые львы в Одессе на Пастера-4
Белые львы в Одессе на Пастера-6
Белые львы в Одессе на Пастера-2

Вот такую грозную пару имеем теперь на улице Пастера, хотя, как правило, львов мы привыкли видеть в парках и скверах.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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