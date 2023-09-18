Два білі леви оселилися в Одесі на Пастера (фотофакт)

Отакої!.. На одеській вулиці Пастера оселилися два білих леви. Грізні царствені особи охороняють тепер вхід до закладу без вивіски. Ну хіба що прочитали ми на закритих воротах: «Скоро буду»…

Леви могутні, зроблені «під давнину», ще й з кулями погрозливо граються.

Нагадаємо: лев з кулею має свою символіку, що уособлює силу і мудрість; його сприймають як неприступного вартового та доблесного захисника.

Вражає і вищир (о, які зубки!), і розмір нових скульптур. Розташовані вони на невеличких постаментах. Якби постаменти були вище, то й нові скульптури, мабуть, ще більш вражали б перехожих.

Отаку грізну пару маємо тепер на вулиці Пастера, хоча, зазвичай, левів ми звикли бачити у парках та скверах.

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Фото авторки