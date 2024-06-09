У «Ривьеры» BMW снес толпу людей на «зебре»: что известно (видео, фото)

У «Ривьеры» BMW снес толпу людей на «зебре»: что известно (видео, фото)

Сегодня днем, в воскресенье, 9 июня, в селе Фонтанка под Одессой, возле торгового центра «Ривьера», случилось жесткое ДТП: водитель на полной скорости сбил людей на пешеходном переходе. Есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По информации очевидцев происшествия, автомобиль BMW влетел, к счастью, не в остановку (как сообщалось первоначально), а в помещение для мусорных контейнеров.

Судя по обнародованному видео момента ДТП, людей практически спас «бусик», который пересек путь легковушке. Зацепив его, машина поменяла траекторию и сбавила скорость, несмотря на то, что все равно влетела в толпу прохожих.

Также сообщается, что водитель BMW был пьян и за ним была погоня.

ДТП у Ривьеры, авто

ДТП у Ривьеры, переход

По неофициальной информации, жертв нет, но есть 6 пострадавших, в том числе и сам водитель. Всех пострадавших госпитализировали.

Официальная информация и произошедшем пока не поступала.

ДТП у Ривьеры, последствия

Пьяное ДТП у Ривьеры

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что сегодня утром на улице Ангарской возле «Двух столбов» водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 14-летнюю девочку, когда она переходила дорогу. Пострадавшую госпитализировали, предварительно, с разрывом селезенки и переломом челюсти.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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