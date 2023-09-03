Новости Одессы и Одесской области

В ночь на 3 сентября враг атаковал Одесскую область «шахедами» – каков результат?

В ночь на 3 сентября враг атаковал Одесскую область «шахедами» – каков результат?

В ночь на воскресенье, 3 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области почти четыре часа звучал сигнал воздушной тревоги – враг в очередной раз атаковал юг области иранскими дронами-камикадзе. Но наши Силы обороны, как всегда, не подвели.

По информации воздушного командования «Юг», в эту ночь российские оккупанты совершили несколько волн атак БпЛА «Shahed-136/131» с южного и юго-восточного направления – из запускали с территории временно оккупированного Крыма, мыса Чауда и Приморско-Ахтарска рф. Судя по всему, они снова намеревались атаковать портовую инфраструктуру наше области.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 вражеских ударных беспилотников «Shahed-136/131» и еще 6 дронов были успешно сбиты другими подразделениями Сил обороны юга Украины.

А накануне, 2 сентября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» в Одесской области уничтожен разведывательно-ударный беспилотник «Mohajer-6».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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