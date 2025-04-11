Как сообщает пресс-служба мэрии, из-за падения дерева на контактную сеть на ул. Канатной было приостановлено движение трамвайных маршрутов №17 и №18 (на отрезке между ул. Семинарской и ул. Пироговской). Движение уже восстановлено.

Движение троллейбусного маршрута №10 также временно остановлено из-за падения дерева на контактную сеть в районе перекрестка проспектов Леси Украинки и Шевченко.

Аварийные службы уже работают над ликвидацией последствий. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как сообщала “Одесская жизнь”, сегодня непогода уже нанесла большой ущерб городу. Штормовой ветер вырывает деревья с корнем, в городе уже повалено 18 деревьев и больших веток.

Одесситов просят ограничить передвижение по городу, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.