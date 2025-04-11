Як повідомляє пресслужба мерії, через падіння дерева на контактну мережу на вул. Канатній було призупинено рух трамвайних маршрутів №17 і №18 (на відрізку між вул. Семінарською та вул. Пироговською). Рух уже відновлено.

Рух тролейбусного маршруту №10 також тимчасово зупинено через падіння дерева на контактну мережу в районі перехрестя проспектів Лесі Українки та Шевченка.

Аварійні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Як повідомляло «Одеське життя», сьогодні негода вже завдала великої шкоди місту. Штормовий вітер вириває дерева з корінням, у місті вже повалено 18 дерев і великих гілок.

Одеситів просять обмежити пересування містом, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.