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Ремонт на Канатной в Одессе завершили: когда улицу откроют для транспорта?

Ремонт на Канатной в Одессе завершили: когда улицу откроют для транспорта?

Движение транспорта на улице Канатной в Одессе могут открыть уже вечером в понедельник, 12 октября. 

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Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что ремонтные работы на Канатной уже почти завершились.

«Несмотря на капризы погоды и ремонт водопровода «Инфоксводоканалом», работы на Канатной выполнены раньше намеченного срока – 15 октября. Я благодарен за это коммунальщикам и всем тем, кто и днем, и ночью работал на этом участке. Благодаря их труду уже сегодня вечером по улице возобновят движение транспорта», – сказал Труханов.

Ранее движение планировали открыть утром 12 октября, однако это отложили из-за аварии.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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