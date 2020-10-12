Ремонт на Канатной в Одессе завершили: когда улицу откроют для транспорта?

Движение транспорта на улице Канатной в Одессе могут открыть уже вечером в понедельник, 12 октября.

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Он отметил, что ремонтные работы на Канатной уже почти завершились.

«Несмотря на капризы погоды и ремонт водопровода «Инфоксводоканалом», работы на Канатной выполнены раньше намеченного срока – 15 октября. Я благодарен за это коммунальщикам и всем тем, кто и днем, и ночью работал на этом участке. Благодаря их труду уже сегодня вечером по улице возобновят движение транспорта», – сказал Труханов.

Ранее движение планировали открыть утром 12 октября, однако это отложили из-за аварии.

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