Порыв водопровода на Канатной в Одессе: комментарий “Инфоксводоканала”

“Инфоксводоканал” прокомментировал ситуацию с порывом магистрального водопровода на улице Канатной в Одессе.

“Из за работы тяжёлой техники и вибрационных машин чугунная труба треснула. Чугун плохо переносит такое воздействие. Мы работали ночью и сейчас продолжаем. Сегодня постараемся сдать участки дорожникам для асфальтировки”, – сообщили в пресс-службе “Инфоксводоканала”.

Напомним, порыв произошел в ночь на 8 октября. Из-за этого придется отложить открытие движения транспорта по ул. Канатной, которое ранее планировалось на 12 октября.

Фото: КП “Теплоснабжение города Одесса”