Новости Одессы и Одесской области

Одесса в пробках, Канатная в раскопках: зачем каждый год ремонтируют теплотрассу на одной и тоже улице

Одесса в пробках, Канатная в раскопках: зачем каждый год ремонтируют теплотрассу на одной и тоже улице

Есть в Одессе такая традиция — каждый год перекапывать улицу Канатную. Муниципалитет утверждает — из-за реконструкции теплотрассы. Хотя одесситы подозревают, что с таким упорством и постоянством можно разве что закопанные клады разыскивать. Правда, сокровища здесь, скорее, не раскапывали, а закатывали под асфальт — столько на многолетние ремонты денег потрачено. Хронику раскопок последних лет попыталась восстановить «Одесская жизнь».

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Хроники ремонта

Масштабный капитальный ремонт теплотрассы здесь начался в 2016 году. Тогда нам сказали: потерпите, зато это надолго.  Ближайшие лет 30 – 50 — ни замен, ни ремонтов! Никакой блокировки движения транспорта. Оказалось, ровно до следующего года.

В октябре 2017 года в срочном порядке ремонтировали теплотрассу. А в районе Куликова поля Канатная фактически каждое утро стояла в пробках. Объезд был от конечной трамваев до улицы Пироговской.

Не успели ремонт завершить и участок заасфальтировать — в декабре того же года трубу прорвало вновь и практически в том же месте. Да еще и в разгар отопительного сезона.

С марта до середины апреля 2018-го многострадальную теплотрассу под Канатной ремонтировали вновь. Полтора месяца работы шли в районе улиц Пироговской, Семинарской, Куликова поля, Итальянского бульвара. Соответственно граждане, которым посчастливилось там жить, мерзли, а автомобилисты, пытаясь объехать ремонтируемый участок, создавали заторы на Успенской, Осипова, Белинского, Малой Арнаутской, Французском бульваре.

С кого спрос?

Все это время за ремонт отвечала компания «Теплоком». К сожалению, сколько заплатило ей коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» за проделанные работы, выяснить не удалось.

А вот в этом году за замену теплотрассы на квартале Канатной между улицей Семинарской и зданием пищевой академии подрядчику — ООО «Стройспецтехника» — заплатят 48 млн. грн. Эта компания и коммунальное предприятие, по информации портала о публичных закупках ProZorro, заключили 11 договоров на общую сумму 327 млн. грн.

Заменит компания один из сегментов теплотрассы, который снабжает теплом огромный район города — вдоль Сегедской вплоть до 7-й станции Фонтана и Аркадии.

Город встал

Работы по реконструкции участка тепловой сети проходят на участке от улицы Семинарской до жилого дома №130а по улице Канатной. Этот отрезок перекрыли еще 4 сентября. И уже в понедельник центральная часть Одессы и главные транспортные артерии, ведущие из Киевского и Малиновского районов, застыли в «цементных» пробках. Среднефонтанская, Сегедская, Водопроводная, проспекты Шевченко и Гагарина, сама Канатная. Одесситы в соцсетях жаловались, что опаздывали на работу на 30-60 минут по сравнению с обычным рабочим днем. Город просто встал.

Ремонт же теплотрассы расплывчато обещают закончить до 15 октября или до завершения работ. А пока были внесены изменения в схему движения общественного транспорта и личного транспорта.

Как объехать?

  • Троллейбусы №10, №11 — от ул. Пироговской до 5-й ст. Б. Фонтана, по пр-ту Шевченко и далее по маршрутам.
  • Маршрутки №127, №175, №210: по направлению движения к 5-й ст. Б. Фонтана – от ул. Среднефонтанской на пл. Среднефонтанскую, просп. Гагарина, ул. Сегедскую и дальше по маршруту.
  • Маршрутки №146, №242: в направлении к 5-й ст. Б. Фонтана — от ул. Канатной
    на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршрутам.
  • Маршрутки №115, №198: в направлении к Аркадии — от ул. Среднефонтанской
    на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршрутам.
  • Маршрутка №4: в направлении к 5-й ст. Б. Фонтана — от ул. Семинарской на ул. Среднефонтанскую, на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршруту; в направлении к ул. Семинарской — от ул. Сегедской на пр-т Гагарина, ул. Среднефонтанскую, ул. Семинарскую (конечная остановка).

Комментарий

Анна Позднякова, директор КП «Теплоснабжение города Одессы»:

– В прошлые годы мы реконструировали участки этой теплотрассы на Сегедской и в конце Канатной, а также между Итальянским бульваром и Семинарской. Везде уложены трубы нового поколения, отличающиеся минимальным показателем теплопотерь, и только посредине остался участок старой трубы. Эта реконструкция позволит нам полностью сделать всю ветку, чтобы забыть о ней раз и навсегда. В ближайшие 30 – 40 лет не будет необходимости перекапывать в очередной раз этот участок, а о проблемах с отоплением в центральной части города можно будет окончательно забыть».

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить