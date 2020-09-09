Одесса в пробках, Канатная в раскопках: зачем каждый год ремонтируют теплотрассу на одной и тоже улице

Есть в Одессе такая традиция — каждый год перекапывать улицу Канатную. Муниципалитет утверждает — из-за реконструкции теплотрассы. Хотя одесситы подозревают, что с таким упорством и постоянством можно разве что закопанные клады разыскивать. Правда, сокровища здесь, скорее, не раскапывали, а закатывали под асфальт — столько на многолетние ремонты денег потрачено. Хронику раскопок последних лет попыталась восстановить «Одесская жизнь».

Хроники ремонта

Масштабный капитальный ремонт теплотрассы здесь начался в 2016 году. Тогда нам сказали: потерпите, зато это надолго. Ближайшие лет 30 – 50 — ни замен, ни ремонтов! Никакой блокировки движения транспорта. Оказалось, ровно до следующего года.

В октябре 2017 года в срочном порядке ремонтировали теплотрассу. А в районе Куликова поля Канатная фактически каждое утро стояла в пробках. Объезд был от конечной трамваев до улицы Пироговской.

Не успели ремонт завершить и участок заасфальтировать — в декабре того же года трубу прорвало вновь и практически в том же месте. Да еще и в разгар отопительного сезона.

С марта до середины апреля 2018-го многострадальную теплотрассу под Канатной ремонтировали вновь. Полтора месяца работы шли в районе улиц Пироговской, Семинарской, Куликова поля, Итальянского бульвара. Соответственно граждане, которым посчастливилось там жить, мерзли, а автомобилисты, пытаясь объехать ремонтируемый участок, создавали заторы на Успенской, Осипова, Белинского, Малой Арнаутской, Французском бульваре.

С кого спрос?

Все это время за ремонт отвечала компания «Теплоком». К сожалению, сколько заплатило ей коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» за проделанные работы, выяснить не удалось.

А вот в этом году за замену теплотрассы на квартале Канатной между улицей Семинарской и зданием пищевой академии подрядчику — ООО «Стройспецтехника» — заплатят 48 млн. грн. Эта компания и коммунальное предприятие, по информации портала о публичных закупках ProZorro, заключили 11 договоров на общую сумму 327 млн. грн.

Заменит компания один из сегментов теплотрассы, который снабжает теплом огромный район города — вдоль Сегедской вплоть до 7-й станции Фонтана и Аркадии.

Город встал

Работы по реконструкции участка тепловой сети проходят на участке от улицы Семинарской до жилого дома №130а по улице Канатной. Этот отрезок перекрыли еще 4 сентября. И уже в понедельник центральная часть Одессы и главные транспортные артерии, ведущие из Киевского и Малиновского районов, застыли в «цементных» пробках. Среднефонтанская, Сегедская, Водопроводная, проспекты Шевченко и Гагарина, сама Канатная. Одесситы в соцсетях жаловались, что опаздывали на работу на 30-60 минут по сравнению с обычным рабочим днем. Город просто встал.

Ремонт же теплотрассы расплывчато обещают закончить до 15 октября или до завершения работ. А пока были внесены изменения в схему движения общественного транспорта и личного транспорта.

Как объехать?

Троллейбусы №10, №11 — от ул. Пироговской до 5-й ст. Б. Фонтана, по пр-ту Шевченко и далее по маршрутам.

Маршрутки №127, №175, №210: по направлению движения к 5-й ст. Б. Фонтана – от ул. Среднефонтанской на пл. Среднефонтанскую, просп. Гагарина, ул. Сегедскую и дальше по маршруту.

Маршрутки №146, №242: в направлении к 5-й ст. Б. Фонтана — от ул. Канатной

на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршрутам.

на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршрутам. Маршрутки №115, №198: в направлении к Аркадии — от ул. Среднефонтанской

на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршрутам.

на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршрутам. Маршрутка №4: в направлении к 5-й ст. Б. Фонтана — от ул. Семинарской на ул. Среднефонтанскую, на ул. Пироговскую, пер. Пироговский, пр-т Шевченко и далее по маршруту; в направлении к ул. Семинарской — от ул. Сегедской на пр-т Гагарина, ул. Среднефонтанскую, ул. Семинарскую (конечная остановка).

Комментарий

Анна Позднякова, директор КП «Теплоснабжение города Одессы»:

– В прошлые годы мы реконструировали участки этой теплотрассы на Сегедской и в конце Канатной, а также между Итальянским бульваром и Семинарской. Везде уложены трубы нового поколения, отличающиеся минимальным показателем теплопотерь, и только посредине остался участок старой трубы. Эта реконструкция позволит нам полностью сделать всю ветку, чтобы забыть о ней раз и навсегда. В ближайшие 30 – 40 лет не будет необходимости перекапывать в очередной раз этот участок, а о проблемах с отоплением в центральной части города можно будет окончательно забыть».