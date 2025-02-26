Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Від початку року 811 аграрних господарств отримали 3,7 млрд грн за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9».

Серед них 60 аграрних спільнот з Одеської області, які отримали 296,2 млн грн.

З початку 2025 року учасниками програми «Доступні кредити 5-7-9» стали ще 30 українських банків.

«Це означає, що в аграріїв тепер більше можливостей обрати той банк, послуги якого їм вигідні. А для банків стало легше ідентифікувати сільгоспвиробників. Адже ДАР (Державний аграрний реєстр – ред.) інтегрується з 7 реєстрами, зокрема Єдиним державним реєстром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно», – зазначив Віталій Коваль.

Загалом від початку року 1411 агропідприємств залучили понад 8 млрд грн різних банківських кредитів для розвитку.

Нагадаємо, на півдні Одеської області успішно завершився аграрний експеримент із вирощування бавовни на потреби військової промисловості.