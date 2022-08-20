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Где в Одессе появились 2 новых пешеходных перехода? (фото)

Где в Одессе появились 2 новых пешеходных перехода? (фото)

Специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») обустроили два новых пешеходных перехода на пересечении улиц Раскидайловской, Мечникова и Старопортофрнковской.

Об этом сообщается на Facebook-странице СМЭП.

«Проанализировав движение людей и транспортных средств, нашими специалистами было обустроено 2 новых пешеходных перехода.

Силами учреждения нанесена разметка и установлены соответствующие знаки дорожного движения.

Будьте внимательны»,

– отмечается в сообщении.

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Кроме того, сообщают коммунальщики, проводятся системные работы по обновлению разметки пешеходных переходов. Так, на этой неделе обновили разметку в Сабанском переулке.

Как сообщалось ранее, в Одессе на улице Академика Вильямса перед улицей Ильфа и Петрова появился необычный дорожный знак.

Фото КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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