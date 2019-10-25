Дом Руссова: частично в лесах, но уже со шпилем

Фасад возрождаемого дома Руссова реставраторы нам показывают «кусочками»: сверху вниз постепенно опускалась гигантская драпировка, и одесситы изучали, как теперь выглядит очередной этаж.

Теперь драпировки на доме Руссова уже нет. Часть исторического здания все еще в лесах, металлическое ограждение тоже на своем месте. Зато можно полюбоваться шпилем, декором и другими элементами. Главное — уже почти полностью можно изучать новый фасад дома Руссова.

Сейчас строители завершают работы на куполе дома Руссова, продолжаются работы и по обновлению фасада.

А тем временем, как это происходит еще с конца лета, одесситы в соцсетях активно спорят на тему обновленного облика фасада дома Руссова. Одни по-прежнему в восхищении, другие называют декор (вазы) на здании «зефирками» и «ночными горшками». Цвет фасада — нежно-зеленый с белым — тоже вызывает споры.

Каждый раз, останавливаясь у обновляемого здания, которое пережило немало бед, чаще всего слышу восхищения. Одесситы принимают его с радостью, в том виде, каким оно предстает перед нами, потому что еще совсем недавно уже мало верилось, что его вообще можно спасти.

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