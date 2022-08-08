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Долги по кредитам: с кого их запретили требовать?

Долги по кредитам: с кого их запретили требовать?

Банкам, небанковским финансовым учреждениям и коллекторским компаниям запрещено напоминать о задолженности по кредитам военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и членам их семей.
Соответствующие изменения внесены в Закон «О потребительском кредитовании».

В частности, согласно внесенным изменениям, закон защищает:

  • военнослужащих ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения;
  • военнослужащих Государственной спецслужбы транспорта, Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины, проходящих военную службу на территории Украины;
  • военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после их увольнения с военной службы, связанного с прохождением военной службы;
  • членов семей погибших военнослужащих, умерших или пропавших без вести;
  • лиц, находящихся в плену, пропавших без вести, или если с ними была утрачена связь.

Данный закон будет действовать во время военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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