Долги по кредитам: с кого их запретили требовать?

Сегодня в Украине отмечают свой день Воздушные силы ВСУ День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается в Украине каждое первое воскресенье августа. В 2022 года этот день пришелся на 7 число. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, 161-й день: Генштаб ВСУ о ситуации на фронте Сегодня, в среду, 3 августа 2022 года, начались сто шестьдесят первые сутки с начала вероломного вторжения в Украину путинских захватчиков и героического противостояния нашего народа российским агрессорам.

«Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации на утро этого дня. ПОДРОБНЕЕ

Как одесситы проводят воскресенье на запрещенном море (фоторепортаж) В воскресный день отдыхающие заполнили пляжи. И детей притащили. О том, что в любой момент может взорваться мина, они предпочитают не думать. ПОДРОБНЕЕ