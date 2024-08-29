До Одеси не доїхала фура з тоннами заморожених собак: куди везли вантаж

Дорогою з Миколаєва до Одеси в аварію потрапила фура, яка перевозила дивний вантаж – 2,5 тонни заморожених туш собак.
Про це повідомляє миколаївський ресурс «Новости-N».
28 серпня в центрі Миколаєва сталася ДТП – зіткнулися мінівен Fiat Doblo і вантажівка Renault Master. Від зіткнення великовантажний автомобіль врізався в стовп.
Унаслідок ДТП постраждали водій «фіата» і пасажир вантажівки.
Вантаж, який перевозив вантажний автомобіль Renault Master, виявився більш ніж дивним: як зазначено в накладних, у кузові було 2,5 тонни заморожених собачих туш.
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У супровідних документах пунктом призначення є Одеса.
Зазначимо, новина розбурхала зоозахисників і користувачів соцмереж – припускають масове вбивство собак.
Видання «Преступности НЕТ» пише, що вантажівка їхала з Дніпра і везла туші собак на кремацію. Зараз у ситуації розбирається поліція, яка встановлює власника вантажу.
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