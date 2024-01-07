Война, 683 день: минус 19 «шахедов» и более 800 оккупантов

За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 84 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 беспилотника (БпЛА) типа «Shahed-136/131». Противовоздушной обороной Украины уничтожено 19 ударных дронов.

По информации Воздушных Сил «Юг», в ночь на 7 января российские оккупационные войска атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed-136/131».

Подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 8 вражеских ударных БПЛА, из которых 5 на Николаевщине, 2 на Одесщине и 1 на Днепропетровщине.

Авиационные удары получили: Александровка, Волчанск, Приколотное, Чугуновка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполевка, Спорное, Нью-Йорк, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов, Пятихатки Запорожской области; Змиевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки противника возле Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак противника западнее Вербового, Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

В то же время, наши защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

По официальным данным, за минувшие сутки враг потерял 860 человек личного состава.

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 19 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, 2 пункта управления, состав боеприпасов, 3 артиллерийских средства, радиолокационную станцию ПВО и 4 средства противовоздушной обороны противника.