Новости Одессы и Одесской области

До конца ноября в Украине хотят начать делать по 50 тысяч в сутки ПЦР-тестов на COVID

До конца ноября в Украине хотят начать делать по 50 тысяч в сутки ПЦР-тестов на COVID

Министерство здравоохранения Украины планирует в ноябре выйти на показатель в 50 тысяч ПЦР-тестирований на коронавирус в сутки.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, накануне в стране впервые провели более 40 тысяч ПЦР-тестов, передает РБК.

«Это рекордный показатель. Более 40 тысяч в Украине еще не делали. Мы четко осознаем, что в ноябре месяце мы должны выйти на 50 тысяч тестирований (методом ПЦР – ред.) в сутки», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что проведение ПЦР-тестов – это сложный процесс, который нуждается в специалистах.

«Чтобы обучить этих специалистов нужно время. Особенно если они последние 5-6 лет просто уничтожались – считалось, что в них нет необходимости. Поэтому мы обучаем по-новому», – отметил Степанов.

Ранее Степанов заявлял, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов.

Фото: УНН

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить