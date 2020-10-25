До конца ноября в Украине хотят начать делать по 50 тысяч в сутки ПЦР-тестов на COVID

Министерство здравоохранения Украины планирует в ноябре выйти на показатель в 50 тысяч ПЦР-тестирований на коронавирус в сутки.

Как заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, накануне в стране впервые провели более 40 тысяч ПЦР-тестов, передает РБК.

«Это рекордный показатель. Более 40 тысяч в Украине еще не делали. Мы четко осознаем, что в ноябре месяце мы должны выйти на 50 тысяч тестирований (методом ПЦР – ред.) в сутки», – сказал Степанов.

Министр также отметил, что проведение ПЦР-тестов – это сложный процесс, который нуждается в специалистах.

«Чтобы обучить этих специалистов нужно время. Особенно если они последние 5-6 лет просто уничтожались – считалось, что в них нет необходимости. Поэтому мы обучаем по-новому», – отметил Степанов.

Ранее Степанов заявлял, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов.

Фото: УНН