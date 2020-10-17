Новости Одессы и Одесской области

К лечению больных с COVID-19 могут привлечь студентов-медиков

Министр здравоохранения Максим Степанов допускает, что для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков и врачей-интернов.

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Об этом Степанов заявил на брифинге в субботу, 17 октября, сообщает РБК.

“У нас есть действительно напряженная ситуация с количеством людей, которые госпитализируются. Понятно, что у нас увеличивается нагрузка на врачей. Мы рассматриваем такую возможность (привлечения студентов для борьбы с коронавирусом, – ред.), и у нас есть четкое понимание, каким образом и как именно мы можем привлекать или врачей-интернов или студентов 5-6 курса”, – сказал Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что студенты и интерны могут работать исключительно под надзором врачей.

“Другим способом это невозможно, так как только врач-специалист может предоставлять медицинскую помощь самостоятельно”, – пояснил министр.

Напомним, на утро 17 октября Украина побила новый антирекорд по количеству зараженных COVID-19 – плюс 6410 больных за сутки. Больше всего зараженных в Киеве, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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