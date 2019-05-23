«Дни профилактики гипертонии» в Одессе: пройти быстрое обследование можно просто “на ходу”

«Дни профилактики гипертонии» в Одессе проходят три дня – с 22 по 24 мая во всех Центрах медико-санитарной помощи.

Основная цель – вовремя выявить признаки гипертонии, чтобы вовремя начать профилактику и лечение.

Семейные врачи Центре первичной медико-санитарной помощи №14 Одессы решили привлечь внимание горожан к своему здоровью прямо на улице, возле медучреждения.

За два дня «профилактики гипертонии» только здесь обследовалось четыре сотни человек. Прием проводили семейные врачи.

Возле такого «мини-центра» собирались большие очереди: обследование бесплатное, а в качестве бонуса – консультация специалиста.

Как рассказала нашему корреспонденту директор одесского ЦПМСП №14 Ирина Кедик, часть людей были удивлены, что у них повышенное давление, хотя были и такие, кто даже уже имея признаки гипертонии отказались от консультации:

«Мы всегда призываем, чтобы люди обследовались, следили за состоянием своего здоровья и не тянули до последнего. Но двое, из 412 обследованных, отказались от консультации, хотя риск развития недуга у них велик. Мы не можем заставить лечиться. Но они теперь хотя бы знают, что у них есть такая проблема».

«Дни профилактики гипертонии» проходят во всех районах Одессы три дня – с 22 по 24 мая. Их смысл в том, чтобы любой прохожий мог быстро измерить свое давление и получить консультацию. Ведь когда человек уже идет в больницу, его уже что-то беспокоит. А благодаря такому обследованию «на ходу», люди могут узнать о начальной стадии недуга и обратиться к своему семейному врачу.

Суворовский район

ЦПМСП №5: ул. Академика Заболотного, 32-а; ул. Ак. Заболотного, 59/1.

ЦПМСП №7: ул. Атамана Чепиги, 54.

ЦПМСП №18: ул. Героев обороны Одессы, 52.

ЦПМСП №28 ул. Добровольского, 159.

Приморский район

ЦПМСП №2: пер. Обсерваторный, 8; ул. М. Говорова, 26; ул. Сегедская, 16.

ЦПМСП №14: ул. Торговая, 29/31.

Малиновский район

ЦПМСП №10: ул. Болгарская, 38.

ЦПМСП №16: ул. Ивана и Юрия Лип, 1; ул. М. Малиновского, 61-а

Киевский район

ЦПМСП №3: Фонтанская дорога, 30/32.

ЦПМСД № 4: ул. Левитана, 62.