Для получения средств МВФ Украине нужно запустить рынок земли и принять “антиколомойский” закон

Украине необходимо выполнить два ключевых условия, чтобы не только получить от МВФ оговоренные ранее $5,5 млрд кредита, но и увеличить объемы финансирования.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, размещенном на официальном сайте МВФ.

“На протяжении последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинской властью о новой договоренности относительно программы расширенного финансирования”, – заявила Георгиева.

По ее словам, Украине необходимо принять так называемый “антиколомойский” законопроект и законопроект о рынке земли.

Это могло способствовать выделению финансов для Украины в большем размере, чем объявлялось ранее.

“Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, нежели предполагалось ранее”, – подчеркнула Георгиева.

«Антиколомойский закон» — это изменение законодательства о банках, в котором окончательно запрещается возвращение обанкротившихся банков на рынок, а национализированных банков — бывшим владельцам. Законопроект разработали в Нацбанке совместно с депутатами и чиновниками. Ожидается, что после его принятия Радой возвращение ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову станет невозможным. В то же время олигархи смогут требовать от государства компенсации убытков, если суд признает решение о национализации незаконным.

Земельная реформа — открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения, предоставление владельцам земельных паев права продавать землю. Пока же такого права они не имеют, поэтому операции по продаже заменяют на договоры долгосрочной аренды, сроки которой иногда составляют десятки или сотни лет.

Из-за эпидемии коронавируса Украина очень остро нуждается в программе МВФ.

Фото: Дело

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!